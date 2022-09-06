Окупанти вранці атакували центр Харкова і розбомбили житлову багатоповерхівку: перші деталі

Уранці 6 вересня російські війська вдарили по Харкову.
Внаслідок ранкових ударів армією Росії по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Ворожий снаряд завдав удару по центру міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає.
"Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району. Про жертви та руйнування інформація уточнюється", - додав мер Ігор Терехов.
На місці працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, вранці 6 вересня у Харкові пролунало кілька вибухів.
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