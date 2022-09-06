Окупанти вранці атакували центр Харкова і розбомбили житлову багатоповерхівку: перші деталі

Внаслідок ранкових ударів армією Росії по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Ворожий снаряд завдав удару по центру міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає.

Також читайте У ДПСУ розповіли про посилення оборони кордону на півночі України та чи є загроза повторного наступу РФ

"Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району. Про жертви та руйнування інформація уточнюється", - додав мер Ігор Терехов.

На місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, вранці 6 вересня у Харкові пролунало кілька вибухів.

Читайте також: