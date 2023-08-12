Окупанти вранці вгатили по Харківщині – є жертви (фото)

У Харківській області окупанти вранці 12 серпня, близько 5:10, обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинула 73-річна жінка, пошкоджено житловий будинок. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

"Зокрема під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджений будинок на Харківщині.

Пошкоджений будинок на Харківщині.

Обстріл приватного будинку на Харківщині.

За словами Синєгубова, на Куп'янському напрямку ЗСУ надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки але під вогнем відступив з втратами.

У Харківській області також триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня окупаційна армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками. Українська ППО знищила три Shahed.

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