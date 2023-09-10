Окупанти вранці вгатили по Херсону – пошкоджено освітній заклад та житловий будинок

Окупаційна армія РФ 10 вересня, близько 7:00, знову завдала удару по Херсону. Через влучання ворожих снарядів у будівлі освітнього закладу пошкоджено покрівлю та вікна.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Окупанти також обстріляли житловий будинок. Внаслідок атаки у 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня Росія атакувала ударними БпЛА "Шахед" Київську область. Силам ППО вдалося збити 26 дронів із 33.

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