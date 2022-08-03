Окупанти вранці знову обстріляли одну з громад Сумської області: зафіксовано 10 прильотів

Російські окупанти вранці 3 серпня знову обстріляли одну з громад Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"У ніч проти 3 серпня тишу тривожила лише гроза. Але на ранок, близько пів на восьму, почалися обстріли Краснопільської громади. 10 прильотів із САУ", - написав він.

Живицький також зазначив, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 161-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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