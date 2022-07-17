Окупанти вранці знову потужно обстріляли Шосткинський район Сумщини: Живицький повідомив деталі

Окупанти вранці 17 липня обстріляли Шосткинський район Сумської області.
Окупанти відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. За попередніми даними, втрат та руйнувань немає.
Про це розповів Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА.
За його даними, ніч проти 17 липня була тихою. Але ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини.
"Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще два приходи з міномету. Усе - по Середино-Будській громаді", - повідомив Живицький.
Нагадаємо, влада закликала жителів Сум та Білопілля залишити міста на вихідні.
Як повідомлялося, окупанти обстріляли з мінометів та ракет кілька громад у Сумській області.
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