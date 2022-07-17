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Окупанти вранці знову потужно обстріляли Шосткинський район Сумщини: Живицький повідомив деталі

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Окупанти вранці знову потужно обстріляли Шосткинський район Сумщини: Живицький повідомив деталі

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький / Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Окупанти вранці 17 липня обстріляли Шосткинський район Сумської області.

Окупанти відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. За попередніми даними, втрат та руйнувань немає.

Про це розповів Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА.

За його даними, ніч проти 17 липня була тихою. Але ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини.

"Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще два приходи з міномету. Усе - по Середино-Будській громаді", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, влада закликала жителів Сум та Білопілля залишити міста на вихідні.

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