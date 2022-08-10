Окупанти вранці знову відкрили вогонь по двох громадах Сумської області

Ніч проти 10 серпня у Сумській області була тихою, але майже о 7 ранку росіяни почали обстріл прикордонних громад.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"По Білопільщині протягом двох ранкових годин відкривали вогонь з різних видів стрілецької зброї, гранатомету та міномету. Шалигінська громада: майже о 8 ранку артобстріл із ствольної артилерії, 30 прильотів", - написав він.

Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих Живицький не надав.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 168-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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