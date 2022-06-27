Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Окупанти вщент зруйнували будинок Наталії Могилевської

Окупанти вщент зруйнували будинок Наталії Могилевської

Дата публікації
Перегляди
2650
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вщент зруйнували будинок Наталії Могилевської

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, що її будинок у Бучі зруйнували окупанти.

Російські солдати жили в її домі. Про це знаменитість розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини". Як зазначила знаменитість, загарбники розікрали все та потім знищили будинок.

"Навіть капці, постільну білизну, матраци й навіть решітку з плити. Після цього вони пішли і його ще розбомбили. Тобто будівлі взагалі немає", – прокоментувала артистка.

Зірка додала, що для неї дім – як друга шкіра. Вторгнення до свого помешкання Наталія порівняла з насильством.

"Це настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудними руками твого інтимного. Це як насильство. Ніби твого тіла хтось торкається. Це настільки боляче і неприємно, що я не можу передати. І говорити про це неприємно", – поділилася вона.

Нагадаємо, вранці 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Українські зірки відреагували на цинічні дії Російської Федерації.

Читайте також:

Наступна публікація