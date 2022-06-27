Окупанти вщент зруйнували будинок Наталії Могилевської

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, що її будинок у Бучі зруйнували окупанти.

Російські солдати жили в її домі. Про це знаменитість розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини". Як зазначила знаменитість, загарбники розікрали все та потім знищили будинок.

"Навіть капці, постільну білизну, матраци й навіть решітку з плити. Після цього вони пішли і його ще розбомбили. Тобто будівлі взагалі немає", – прокоментувала артистка.

Зірка додала, що для неї дім – як друга шкіра. Вторгнення до свого помешкання Наталія порівняла з насильством.

"Це настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудними руками твого інтимного. Це як насильство. Ніби твого тіла хтось торкається. Це настільки боляче і неприємно, що я не можу передати. І говорити про це неприємно", – поділилася вона.

Нагадаємо, вранці 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Українські зірки відреагували на цинічні дії Російської Федерації.

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