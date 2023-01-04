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Окупанти все частіше гинуть “в Бєлгороді”: в українській розвідці пояснили хитрий хід Кремля

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Окупанти все частіше гинуть “в Бєлгороді”: в українській розвідці пояснили хитрий хід Кремля

Фото: Associated Press

У перехоплених розмовах з родичами окупанти дедалі частіше скаржаться, що місцем смерті російських військових ставлять Бєлгород, а не Україну.

У Путіна стало менше грошей на війну, тому кремлівській владі доводиться економити на виплатах родинам загиблих окупантів.

Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов.

За його словами, розвідка у перехоплених розмовах фіксує непоодинокі випадки, коли окупанти скаржаться родичам про те, що місцем смерті ставлять Бєлгород, а не Україну. До такої хитрості кремлівська влада вдається для того, щоб не виплачувати грошей за убитих чи поранених на війні. 

“Економічні проблеми — це ті проблеми, які вже в новому році будуть активно відчувати росіяни. Грошей у Путіна на війну стає менше”, - зауважив Андрій Юсов.

Він також наголосив, що і Сили оборони України, і міжнародна санкційна політика працюють в одному напрямку — для того, щоб зупинити несправедливу війну і послабити армію держави-агресорки.

Нагадаємо, раніше Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату 195 тисяч рублів мобілізованим та іншим громадянам, які заключили контракт під час "спецоперації" в Україні та проходять військову службу у ЗС РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1680
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