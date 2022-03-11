"Окупанти всі поляжуть, бо їх там мало": в ОП запевнили, що росіяни не візьмуть Маріуполь

"Окупанти всі поляжуть, бо їх там мало": в ОП запевнили, що росіяни не візьмуть Маріуполь

Арестович наголосив, що ситуацією у Маріуполі займаються президент та міжнародне співтовариство.

Російським військовим не вдасться взяти місто Маріуполь Донецької області, яке зараз є найбільш болючою точкою. Місто перебуває під блокадою окупантів та під постійними обстрілами, через які не можна провести евакуацію жителів та доставити гуманітарну допомогу.

Про це у прямому ефірі спільного національного телемарафону UA розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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Він наголосив, що противникам не вистачає сил для того, аби увійти у місто. "Вони всі там поляжуть, бо їх там мало, вони не готові до вуличних боїв. Але їхня артилерія та авіація зносить місто. Через постійні обстріли жителі навіть не можуть поховати людей. Там лежать вбиті люди просто на вулицях", - сказав він.

Арестович додав, що у місті немає ні води, ні світла, ні опалення, також уже є проблеми із постачаням продуктів до Маріуполя. Він підкреслив, що цією болючою точкою зараз займається президент та міжнародне співтовариство, адже ситуація в Маріуполі зараз найважливіша проблема.

ТСН.ua

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