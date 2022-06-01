Окупанти встановили на острові Зміїному свої РСЗВ: чим це може загрожувати Одеській області

Окупанти встановили на острові Зміїному свої РСЗВ: чим це може загрожувати Одеській області

Окупанти встановили на острові Зміїний свої зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню.

В Чорному морі росіяни утримують два фрегати з ракетами "Калібр", що свідчить про намір окупантів захистити свої кораблі. Крім того, існує загроза обстрілів Одещини. Однак наразі ознак підготовки десантної операції немає.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження російські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", - повідомили в ОК "Південь".

Однак наразі ознак підготовки до висадки ворожого десанту немає. Водночас в командуванні припускають, що окупанти можуть спробувати висаджувати ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративно обстрілювати прибережні райони.

Зазначимо, в Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.

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