Окупанти встановили на острові Зміїному свої РСЗВ: чим це може загрожувати Одеській області

Окупанти встановили на острові Зміїний свої зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню.
В Чорному морі росіяни утримують два фрегати з ракетами "Калібр", що свідчить про намір окупантів захистити свої кораблі. Крім того, існує загроза обстрілів Одещини. Однак наразі ознак підготовки десантної операції немає.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
"Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження російські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", - повідомили в ОК "Південь".
Однак наразі ознак підготовки до висадки ворожого десанту немає. Водночас в командуванні припускають, що окупанти можуть спробувати висаджувати ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративно обстрілювати прибережні райони.
Зазначимо, в Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.
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