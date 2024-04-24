Окупанти встановили на танки "мангал" від дронів: військовий пояснив, як “ноу-хау” рятує армію РФ

У російських окупантів на фронті є перевага, бо вони починають більш глибоко обдумувати свою тактику.

У російських окупантів на фронті є спеціалізовані екіпажі для збивання безпілотників. Зокрема, армія РФ на танках використовує сітку, через яку уразити важку техніку дроном стає дуже складно.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів командир взводу FPV-дронів 109-го батальйону та екснардеп Єгор Фірсов.

За його словами, так звані “мангали” на танках виявилися дуже ефективними - через них важку техніку не може повноцінно вразити FPV-дрон.

“Я не танкіст, але те, що ми, як оператори FPV-дронів, не можемо ефективно знищити танк, який обладнаний такими захисними штуками - це факт. На превеликий жаль, я бачу, що деяка наша техніка нехтує таким ось оснащенням, скажімо. Це, звісно, дозволяє ворожому оператору FPV-дрона краще знищити нашу техніку”, - пояснив Єгор Фірсов.

Він також додав, що у російських окупантів на фронті є перевага, бо вони починають більш глибоко обдумувати свою тактику.

"Я вам так скажу: десь 30-40 FPV-дронів ворог збив рушницями, не автоматами Калашникова, а спеціальними рушницями, дробовиками. Я так розумію, у них працюють цілі екіпажі, які чергують і захищають. Летимо на самохідну артилерійську установку, яка кошмарить нашу піхоту, ми пролітаємо РЕБи, але ще головне - пролетіти оцей ворожий екіпаж, який починає патрулювати, і якщо він почув, що летить пташка FPV, він починає по ній гатити, тобто це орки спеціально під цю функцію - збивати дробовиками FPV-дрони", - розповів військовослужбовець.

Крім того, тактика окупантів “відшліфувалася” від Бахмутського наступу малих груп і до того, що було в Авдіївці.

"Це зараз впроваджується ворогом по всій лінії фронту - починаючи від Вугледара і закінчуючи в самий кінець до Лимана - це широке використання ФАБів, літаків, це вся артилерія летить і, на жаль, ворог продовжує нас переважати в артилерійських установках і снарядах, і це малі групи переважно вночі, штурми наших позицій", - підкреслив Фірсов.

Нагадаємо, що окупанти просунулися в Очеретиному через помилку в ротації ЗСУ.

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