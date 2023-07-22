Окупанти встановили "зуби дракона" на узбережжі поблизу Євпаторії: фото

Російська армія встановила так звані "зуби дракона" поблизу Євпаторії в тимчасово анексованому Криму. Бетонні перешкоди помітили на березі моря.

Про це повідомив речника Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Євпаторії окупанти встановили "зуби дракона" просто на березі. Очевидно вважають, що танки припливуть атакувати з моря", - йдеться у дописі.

Також Назаров опублікував фото з окупованого Криму. На кадрах помітно оборонні споруди - "зуби дракона" на побережжі Чорного моря.

До слова, Telegram-канали пишуть, що фото зроблені на Південній косі поблизу селище Мирне, що за 30 кілометрів від Євпаторії.

Росіяни встановили "зуби дракона" на поблизу Євпаторії. Фото. Владислав Назаров.

Як повідомлялося, під час контрнаступу українським військовим заважають заміновані території та потужні укріплення росіян. Аналітики ISW повідомляють, що на окупованих територіях загарбники звели кілометри звивистих, з'єднаних між собою траншей, деякі з яких укріплені бетоном або вкриті гілками і землею, щоб їх було важко виявити за допомогою дронів.

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