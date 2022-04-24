Окупанти встановлюють обладнання російського мобільного оператора "Мегафон" на Харківщині - розвідка

Російські загарбники агітують місцеве населення виїжджати до Росії для здійснення покупок товарів та ліків.

Росіяни "впроваджують" рублі та підключають мобільний оператор РФ в Харківській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовці РФ та співробітники ФСБ на окупованих територіях Харківщини намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами".

Окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон".

"Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області.

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