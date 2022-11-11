Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині, а на Херсонщині ЗСУ витісняють ворогів: як минула ніч у регіонах

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Львівщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Вінницька область: сьогодні близько 4 ранку було влучення в один з об’єктів критичної інфраструктури області. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Загиблих немає. Працють відповідні служби.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру понад 10 населених пунктів.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровська область: ворог усю ніч обстрілював Нікопольщину. Поцілили по Марганецькій, Нікопольській та Мирівській громадах. Без постраждалих.

Пошкоджено місцевий коледж та будинки. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківська область: протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з РФ та лінією зіткнення. Зокрема, з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

В Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Також чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні.

В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів.

Вчора біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні підірвався трактор, який працював у полі. Тракторист отримав поранення.

Луганська область: підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, М’ясожарівки, Макіївки і Білогорівки.

Із танків та різнокаліберної артилерії росіяни обстріляли Стельмахівку, М’ясожарівку, Новоселівське, Макіївку та Невське на Куп’янському і Лиманському напрямках.

Усього по позиціях наших військових ворог здійснив 25 артилерійських обстрілів та завдав два авіаудари.

Донецька область: близько півночі — обстріли околиць Курахового, цілили по об'єктам енергетики. Ремонтні бригади працюють. Впродовж ночі тривали інтенсивні обстріли Торецької громади. Ситуація напружена, але контрольована в районі смт Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми, Дружба та м.Залізне.

Вночі також — поодинокі обстріли старої частини Авдіївки. Зранку — масований артобстіл центральної частини міста.

По лінії оборони, навколо Авдіївки, обстріли тривали майже всю ніч. За добу по області: 2 загиблих, 4 поранених.

Миколаївська область: сьогодні вночі Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300. Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Пошуково-рятувальні роботи наразі тривають. Пошкоджень також зазнали дев’ятиповерхові житлові будинки, які розташовані поруч.

Ввечері ворог завдавав ударів по території Мішково-Погорілівської громади. Влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає.

Тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування: вночі були обстріли території, прилеглої до одного з населених пунктів громади. Постраждалих немає.

Херсонська область: сили оборони продовжують звільнення українських земель. В результаті успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку вже звільнено такі населені пункти: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

За інформацією ОК "Південь", окупанти знову обстріляли нещодавно звільнену Золоту Балку Новоолександрівської громади. Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги та в адміністративні будівлі органів влади. Пошкоджено приватні обійстя. Без постраждалих.

Ситуація в Херсонській області залишається складною. Продовжується наступальна операція ЗСУ.

Зеленський за 10 листопада: Хороші новини з Півдня - 41 місто і село звільнено

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