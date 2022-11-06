Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: що відомо про обстріли росіян

Ворожа армія атакувала три громади в регіоні.

Вночі 6 листопада російські війська обстріляли вісім разів Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти завдали ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Про це повідомив керівник Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

У Мирівській громаді внаслідок атак ворога пошкоджено близько пів десятка приватних будинків, а також господарські споруди, автівки та газогони.

За словами голови ОВА, напередодні поранення отримала 9-річна дівчинка. Наразі вона перебуває лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній.

У Нікопольській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих. Втім, у самому Нікополі снаряди зачепили кілька багатоповерхових та приватних будинківю Також окупанти понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"У інших районах кричали сирени, сповіщаючи про загрозу ворожих атак, та минулося без обстрілів. На цю хвилину спокійно", - повідомив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, розпочалася 256 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів у кількох областях.

Читайте також: