Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині: що відомо про обстріли росіян

Ворожа армія атакувала три громади в регіоні.
Вночі 6 листопада російські війська обстріляли вісім разів Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти завдали ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Про це повідомив керівник Дніпропетровщини Валентин Резніченко.
У Мирівській громаді внаслідок атак ворога пошкоджено близько пів десятка приватних будинків, а також господарські споруди, автівки та газогони.
За словами голови ОВА, напередодні поранення отримала 9-річна дівчинка. Наразі вона перебуває лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній.
У Нікопольській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих. Втім, у самому Нікополі снаряди зачепили кілька багатоповерхових та приватних будинківю Також окупанти понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.
"У інших районах кричали сирени, сповіщаючи про загрозу ворожих атак, та минулося без обстрілів. На цю хвилину спокійно", - повідомив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, розпочалася 256 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів у кількох областях.
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