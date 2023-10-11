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Окупанти всю ніч гатили по Нікопольщині – що відомо про наслідки удару

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти всю ніч гатили по Нікопольщині – що відомо про наслідки удару

Пошкоджений будинок у Нікополі / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині.

Російські загарбники у ніч проти 11 жовтня обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждала 78-річна жінка.  

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки у Нікополі понівечені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

Інші території обстежують фахівці та з'ясовують наслідки атаки РФ.

Сергій Лисак вчергове закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 82 рази обстріляли Херсонську область, поранення дістала одна людина. 

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Дата публікації
Перегляди
243
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