Окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину "Градами" та важкою артилерією - облрада

Росіяни протягом минулої ночі, 14 листопада, з важкої артилерії та “Градів” обстрілювали Нікопольський район.

Окупанти всю ніч 14 листопада гатили по Нікопольському району. Задіяли важку артилерію та “Гради”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної ради Микола Лукашук.

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Як стало відомо, окупанти вночі обстрілювали Червоногригорівську та Марганецьку громади.

“Марганецьку ТГ окупанти обстріляли кілька разів. Пошкодили лінію електропередач, як наслідок – знеструмлено насосну станцію. 9 населених пунктів громади лишились без води, це приблизно 45 тисяч абонентів. Фахівці роблять все можливе, аби відновити водопостачання. Одну адмінбудівлю і одну автівку понівечено. Ще одну машину знищено. На щастя – без жертв”, - наголосив Микола Лукашук.

Також він додав, що в інших районах області все спокійно. Радіаційний фон змін не зазнав, показники залишаються у нормі.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Російські окупанти з перших днів війни обстрілюють Нікопольскій район. Б'ють переважно "Градами" та важкою артилерією. Нещодавно росіяни скерували туди понад 50 снарядів.

Збивають на Дніпропетровщині і іранські дрони-камікадзе. Ворожий безпілотник ліквідовано зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід".

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