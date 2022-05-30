Окупанти всю ніч обстрілювали Сумщину, тривають тяжкі бої за Сєвєродонецьк: як минула ніч у регіонах

Окупанти всю ніч обстрілювали Сумщину, тривають тяжкі бої за Сєвєродонецьк: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 30 травня у більшості областей України минула відносно спокійно, але у деяких окупанти не припиняли обстріли.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

Про це повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

Одеська область: вночі і зранку — 2 ракетних удари. Одну ракету збито силами ППО.

Також сталося влучання в міст, який не працює, через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині — затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Минулося без постраждалих.

Сумщина: всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із РСЗВ, САУ, міноментів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

Харків: ніч — відносно спокійно, поодинокі обстріли, жертв немає. У області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.

Луганщина: важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону. Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.

Донеччина: обстріли Бахмута, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град". Загинуло 3 цивільних особи, двоє поранено. Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр). Зранку — обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки. На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.

Миколаївщина: вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинку. Постраждало дві особи. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: бойові дії на теритоії області, напружена ситуація у всіх селах колишньго Великоолександрівського району. Гаряче залишається у Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопілля. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки. Села у громадах, що на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, — без світла й води. Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що станом на 30 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 30,3 тисячі осіб.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 96-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Ракети по рідному місту Зеленського: окупанти обстріляли Кривий Ріг у день його 247-річчя

Читайте також: