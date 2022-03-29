Окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки на Луганщині: палають квартали (фото)

Окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки на Луганщині: палають квартали (фото)

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Луганська область була під прицільним вогнем російських окупантів у ніч на 29 березня. Обстріляно 20 житлових будинків та лісгосп, спалахнули численні пожежі.

Ворог умисно обстрілює житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Всю останню добу ворог продовжував підступно завдавати ударів з різних видів озброєння, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали наших міст", - повідомив Гайдай.

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У Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Новотошківському та Щедрищеве внаслідок обстрілів палали численні житлові будинки, гаражі, господарчі споруди.

Пожежі на цілі квартали в Лисичанську - одразу п‘ять будинків у вогні.

У Сиротиному через обстріли загорілася деревина в лісгоспі.

ДСНС станом на ранок 29 березня працюють над гасінням пожеж в усіх містах. Обстріли тривають. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Окупанти продовжують намагатися захоплювати ключові міста області, але успіху не мають.

ЗСУ стримують противника, за добу відбито сім ворожих атак. Українські захисники знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та три одиниці автомобільної техніки. Росіяни зазнали втрат також у живій силі.

Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній, проте міста тримаються під українськими прапором.

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

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