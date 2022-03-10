Окупанти вторглися на об'єкти ГТС: є загроза транспортуванню газу в Україні та до Європи

Окупанти вторглися на об'єкти ГТС: є загроза транспортуванню газу в Україні та до Європи

Втручання в технологічні процеси роботи ГТС може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

Російські окупанти вторглися на об'єкти ГТС у Луганській та Харківській областях, є загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.

Про це у Facebook повідомляє "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) .

"ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об`єктів ГТС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

У компанії заявили, що вимагають, щоб окупанти негайно покинули території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. Окупанти захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС.

За попередніми даними ООН, в Україні від початку війни загинули 516 цивільних осіб, ще 908 отримали поранення. Водночас в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реально втрат значно більше.

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