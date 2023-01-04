Окупанти втрачають 80% зі своїх штурмових груп у Бахмуті, а поранених кидають помирати — нацгвардієць

Український воїн-нацгвардієць розповів, що поранених окупантів у Бахмуті свої ж командири лишають помирати на холоді.

Втрати штурмових груп окупантів у Бахмуті Донецької області складають 80%.

Про це розповів заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових з'єднань "вагнерівців", а просто натовпів, якими намагаються штурмувати, маленькі такі групки по 8, по 10-20 осіб сягають 80%", - розповів Назаренко.

За його словами, окупанти здебільшого навіть не забирають поранених і просто залишають найманців гнити, мерзнути й помирати від поганих погодних умов і поранень. Водночас українські захисники продовжують тримати лінію оборони.

"Українські війська тримають лінію оборони, не дають ворогу просуватися і змінювати лінію розмежування, йти вперед. З початку Нового року лінія не просунулася, у ворога немає ніякого успіху", - додав боєць.

Нагадаємо, кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко розповів, що наступ росіян під Бахмутом та Соледаром – зупинився, він, ймовірно, досягає кульмінації. Однак святкувати перемогу ще зарано. Ворог не шкодує своїх солдатів, аби захопити обидва ключові міста.

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