Окупанти втрачають техніку на передовій, а українці ставлять на неї колонки і під музику б'ють ворога його зброєю

Трофейним танком українські воїни б’ють російські війська на одній з ділянок фронту на Донецькому напрямку. Панцерник і кілька БТРів бійці морської піхоти відібрали під час бою.

В одному із сім на Донеччині вирва у кілька десятків метрів і жодної вцілілої будівлі навколо. Від підриву ракети з осколково-фугасною бойовою частиною, вагою у півсотні кілограм, майже не лишилось уламків, йдеться в ТСН.

Боєць на позивний «Рагнар» каже, окупанти не гребують тим, що б’ють по селу з «Точки У», де досі лишаються люди , попри щоденні обстріли. «Це вже не перший наш пункт, де я спостерігаю що є цивільне населення і противник масовано та постійно застосовує ствольну артилерію, «Гради» та танки. Їх ніщо не зупиняє», - каже військовослужбовець ЗСУ.

Розбиті будинки, знищена інфраструктура і поранені цивільні - тільки за минулу ніч росіяни два десятки разів били по населених пунктах Донеччини з артилерії, мінометів, авіації та зенітно-ракетного комплексу С-300. Аби вгамувати їхній запал наші оборонці на цьому напрямку прицільно знищують ворога з панцерників.

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Нищити рашистів, не шкодуючи боєприпасів нині стало простіше, каже боєць на позивний «Ахіллес». Тим паче, коли ворожі панцерники стають трофейною технікою для наших бійців. Як працює танк, колишні власники якого знищені, чуємо під час інтерв’ю з військовим. «Це бадьорить тим, що ти їхніми ж руками і б’єш і вбиваєш. Техніка в них придатна для цього і якщо її використовувати з масимальною потужністю», - каже він.

Днями бійці цього підрозділу трофейним панцерником філігранно відпрацювали по трьом цілям - командно спостежному пункту і двом КСП противника. Бійці вистежили позиції окупантів і прицільно вдарили по росіянам колись їхнім же танком. «В мене були танки, я їх використовував з закритих вогневих позицій і знищував КСП батальонів і КСП рот, або можливих спостережних постів, де корегувальники вогню артилерії», - додає «Ахіллес».

Замальована українським тризубом ворожа Z - цей бронетранспортер мав 6 тисяч кілометрів пробігу і повний боєкомплект до 30 мм гармати. Боєць Михайло вивозив трофейну техніку після бою з рашистами. «Ми як його взяли, почепили прапор на антену радіозв’язку і спокійно їхали, приїхали і тоді вже почали зафарбововувати Z», - розповідають військові.

Окрім ремонту ходової частини, військові одразу поставили музичні колонки. «Щоб в бою сумно не було», - кажуть військові.

Осколковими і бронебійними набоями до гармати набитий трофейний БТР. Бійці кажуть, боєкомплекту вистачить на кілька рейдів. За іронією долі, гармата на бронетранспортері у росіян не працювала, але тепер модернізований БТР 82А справно виконує бойові задачі українського війська на рівні з трофейними панцерниками та іншою бронею.

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