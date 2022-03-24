Окупанти втрачають живу силу та техніку на всіх напрямках: яка ситуація у Київській області 24 березня

Окупанти втрачають живу силу та техніку на всіх напрямках: яка ситуація у Київській області 24 березня

В містах та селах, які чинять опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства щодо мирного населення.

Протягом минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київської області.

Про це 24 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Найбільші руйнування внаслідок обстрілів:

у Бучанському районі - Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади

у Броварському - Великодимерська громада

у Вишгородському районах - Димерська, Іванківська громади

у Фастівському районі - с. Ясногородка

"Військові продовжують тримати оборону. На жодному із напрямків Київщини противнику не вдалося досягти успіху. Ми змогли покращити позиції в Ірпені, Макарові та с. Мощун. Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 вильотів літаків. Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській та Харківській областях.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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