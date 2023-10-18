Окупанти втратили 63 одиниці техніки в районі лише одного села: мапа DeepState

Російські війська втратили щонайменше 63 одиниці своєї техніки в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Telegram-канал Deepstate із посиланням на супутникові знімки.

Там проаналізували супутникові фото та зафіксували, що російські окупанти втратили понад 60 одиниць військової техніки. Практично вся ця техніка була знищена в районі Красногорівки (А) на Донеччині та на під'їзді до цього села.

У Deepstate зазначили, що втрати ворога в живій силі оцінити складно. Водночас там вказали, що лише на згаданій ділянці кількість загиблих російських загарбників "вимірюється сотнями".

Мапа з місцями знищення російської військової техніки в районі Красногорівки / Фото: t.me/DeepStateUA

"Але є й неприємні новини. Ця атака – це черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги в ній намагається досягнути успіху на полі бою", – зазначається в повідомленні.

Автори додали, що доказом цього є розбиті українські колони біля Малої Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнополя, а також розбиті колони росіян біля Вугледара, Новоєгорівки, Макіївки, Андріївки, Мар'їнки, а тепер ще й Красногорівки та Водяного-Первомайського.

Місце розташування Красногорівки на мапі / Фото: t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, як повідомили в ЗСУ 18 жовтня, росіяни продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою повністю оточити місто, а також влаштовують там 12-годинні обстріли. Водночас за тиждень ворог втратив там до 400 бійців убитими і до 600 – пораненими, близько 90 одиниць бронетехніки та три літаки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступ на Авдіївку може бути найбільшою операцією Росії за 2023 рік!

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