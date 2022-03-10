Окупанти втратили боєздатність та вводять резерви: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Окупанти втратили боєздатність та вводять резерви: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Росіяни досі сподіваються оточити Київ, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

Українські захисники дають гідну відсіч ворогові та стримують наступ російської армії на всіх напрямках.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 00:00 10 березня.

На деяких напрямках загарбники втратили боєздатність та вводять резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.

Білорусь

Білорусь надає підтримку окупантам у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Диверсії

Окупанти не відмовилися від планів проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Київ

Росіяни досі сподіваються оточити Київ, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

Слобожанський напрямок

Противник здійснює наступ на Ізюм, Петрівське, Грушуваху, а також Суми та Охтирку.

Донбас і Південь

Ворожий наступ триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ Росії перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

ЗСУ у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.