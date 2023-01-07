Окупанти втратили глибокий тил на Таврійському напрямку: генерал описав дії ЗСУ

Українські захисники зараз контролюють усі спроби росіян створити умови для активних дій.

У російських військ на Таврійському напрямку фактично вже не існує такого поняття, як глибокий тил завдяки успішним контрнаступальним операціям ЗСУ.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомили в Міноборони.

"На Таврійському напрямку такого поняття, як "глибокий тил", для ворога уже фактично не існує. Ми успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру", – поінформував генерал.

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Він зазначив, що тепер українські війська контролюють усі спроби ворога організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

Тарнавський також запевнив, що ЗСУ роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності своїх позицій.

"Чим більше ми знищимо їх зараз, тим менше буде роботи в ході остаточного звільнення України від загарбників", – наголосив командувач угруповання військ "Таврія".

Нагадаємо, напередодні у представництві президента України в Криму повідомили, що наступальні дії ЗСУ наближаються до так званого сухопутного коридору до півострова, і цей коридор уже перебуває на лінії вогню.

За оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ЗСУ можуть одночасно звільняти Запорізьку область, лівобережну Херсонщину та частину південної Донеччини, якщо на це буде достатньо ресурсів.

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