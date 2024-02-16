Окупанти втратили спостережні пункти на островах: Гуменюк про лівобережжя Херсонщини

Протягом минулої доби війська РФ на лівому березі Херсонської області тричі штурмували українські позиції. Втратили спостережні пункти на островах і понад 60 окупантів.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, російська армія тричі штурмувала позиції ЗСУ піхотою. Бронетехніку окупанти не застосували. Тим часом Сили оборони продовжують роботу з укріплення на плацдармі і за можливості його розширення.

"Сили оборони працювали по знищенню автобронетехніки військ РФ — до 15 одиниць, є влучання в бойовий пункт боєпостачання і спостережні пункти на островах, які вони продовжують розгортати для того, щоб передбачити дії наших сил оборони", - розповіла Гуменюк.

Загарбник втратили чотири крупнокаліберні гармати і понад 60 окупантів. ЗСУ ведуть радіоелектронну боротьбу вздовж правого берега для того, щоб лівобережне угруповання військ РФ не мало змогу ефективно використовувати FPV-дрони.

"Відсотків на 30- 40 вдалося наростити об'єм радіоелектронної боротьби. Це хороший показник. Тому що в сучасних умовах не тільки засоби вогневого ураження є ефективними і не завжди саме вони є ефективними", - повідомила керівниця пресцентру.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу 16 лютого повідомили, що ЗСУ стримують окупантів біля Авдіївки та утримують свої позиції на Херсонщині. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на Херсонському напрямку.

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