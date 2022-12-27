Окупанти втратили в Україні всі бойові танки, які були в строю до 24 лютого, — експерт про ситуацію на фронті

Щоб відновити один танк росіянам доводиться "роздягати" на запчастини приблизно 3-4 машини, бо вони втратили відповідні технології відновлення.

Ворог втратив всі танки, які були в строю до повномасштабного вторгення Росії.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"З однієї сторони, якщо опиратися на інформацію Генштабу ЗСУ виходить, що росіяни втратили всі свої танки, які були в строю до початку війни. Очевидно, значна кількість — 1,5 тис була повернута з бази консервації", — зазначив він.

За словами експерта, з артсистемами ситуація схожа.

"У планах Шойгу (міністр оборони РФ - ред.) — створити два військові округи, мотострілецькі дивізії, додаткові бригади. Але чим вони їх озброювати будуть?.. За кращими показниками роботи російського ВПК, їм для виробництва цієї техніки знадобляться декілька років, а ввести у бій 200 тис. чмобіків вони розраховують протягом пів року. Можливо, росіяни будуть намагатися діставати із старих запасів, для психологічного ефекту витягувати нове, а переважну більшість кидати як звикли - сталева каска часів Другої світової війни і старий автомат", — зазначив він.

Додамо, що поблизу кордону з Білоруссю немає наступального угруповання, здатного здійснити вторгнення з території до України.

Також нагадаємо, що у Німеччині розкритикували канцлера Олафа Шольца за відмову надавати Україні танки для боротьби з російською агресією.

Читайте також: