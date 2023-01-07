Окупанти втратять свою перевагу: експерт оцінив важливість нової зброї, яку отримає Україна

Найбільший пакет військової допомоги від США за весь час війни та обнадійлива інформація про постачання танків дадуть можливість ЗСУ проводити масштабні та потужні контрнаступи.

Про це говорив радник міністра внутрішніх справ, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Експерт висловив сподівання, що оголошена допомога від США надійде максимально швидко та надзвичайно позитивно оцінив інформацію про можливе постачання Україні танків Leopard 2 від європейських союзників.

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“Вчора про це заявила Фінляндія, що готова буде передавати, якщо інші країни до цього долучаються. Все більше інформації про те, що поляки ведуть переговори, щоб передати частину своїх “Леопардів” Україні. Якщо це станеться це буде справді величезний прорив для того, щоб ми мали можливості для масштабних і потужних наступів”, - наголосив Вадим Денисенко.

При цьому він зауважив, що не можна говорити про визначальність одного виду зброї, наголосивши, що для вдалого контрнаступу потрібен набір різної техніки.

“Танки безсумнівно є одним з найважливіших складників для цього контрнаступу. Але передані БМП, додаткові “Хаймерси”, снаряди - це величезний плюс для нас, який посилить нашу артилерійську спроможність. Раніше всі успіхи росіян забезпечувалися серйозною артилерійською перевагою — у Лисичанську було 1:25 і навіть 1:30 в певні моменти. Під Бахмутом у них вже немає такої переваги і в подальшому теж не буде”, - припустив експерт.

Денисенко наголосив, що окупанти воюють насамперед кількістю, про що свідчить встелене трупами ворожих солдатів поле бою біля Бахмута, та відчувають проблеми із артилерією та бронетехнікою.

Нагадаємо, Міноборони США опублікувало повний вміст нового пакету військової допомоги для України в розмірі понад 3 млрд доларів.

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