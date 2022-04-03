Окупанти втретє за тиждень обстріляли один із будинків в центрі Сєвєродонецька (фото)

Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.

Окупанти у Луганській області втретє за тиждень влучили в один із будинків в центрі Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі – там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани. Щоразу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає", - розповів Гайдай.

За минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. Так, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох.

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Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна. Збройні сили України непохитно тримають позиції.

"Вчора на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили 6 атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника", - уточнив Гайдай.

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