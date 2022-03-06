Окупанти вже бояться цивільних: голова Миколаївської ОДА похвалився трофейним "Тигром" і розповів про ситуацію в регіоні (відео)

Окупанти вже бояться цивільних: голова Миколаївської ОДА похвалився трофейним "Тигром" і розповів про ситуацію в регіоні (відео)

В окупантів українські захисники забрали багато техніки.

Російські війська, яких Путін відправив воювати проти України, несуть величезні втрати, мають дефіцит палива. А завдяки потужній відсічі ЗСУ, окупанти тепер бояться і поважають не лише українську армію, але й цивільних українців та тероборону.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 6 березня.

"Сьогодні тихий день, і мені це не дуже подобається. Відчуваю, що орки почали поводитися агресивніше. Почали вони поважати не тільки армію, а й простих людей, тероборону. "Тигри" тепер супроводжують колони і спереду та ззаду, стріляють одразу, не підпускають. Бояться, загалом. Величезний дефіцит у них щодо палива. Ми двічі добре спустошили їхні запаси", - заявив він.

За його словами, з боку Херсона сьогодні українські бійці спробували зайти за спину росіянам. Утім, на жаль, окупанти збили 2 українських літаки у районі села Піски Миколаївської області.

"Була спроба входу через Кульбакине. Але було схоже, що це просто відволікають нас, переміщуються. Рухаються у напрямку Вознесенська та Южноукраїнська. Але ми бачимо, ми за вами стежимо!", - сказав він.

Натомість, Кім похвалився черговими результатами ЗСУ: "Сьогодні знову взяли багато техніки. Зараз їхатиме містом. Не стріляйте ніхто, можете глянути, скільки ми взяли всього".

За його словами, наразі тактика проста – виснажувати їхні сили.

"Вони на чужій землі, в них немає топлива, мотивації, підтримки. А у нас все це є. І ми будемо стояти тут довго. Спокійно рухаємось у бік перемоги", - зауважив голова ОДА.

Віталій Кім наприкінець сказав, що радий за Херсон, Каховку та інші міста та селища, за те, що люди вийшли і показали свою позицію.

"Таке відчуття, що ви їх скоро виженете та відновите контроль на своїй землі", - зауважив він.

Крім того, голова Миколаївської ОДА показав трофейний автомобіль "Тигр", який вдалося забрати у російських військових. Авто підігнали просто під Миколаївську ОДА.

"Тепер у мене є свій особистий трофейний "Тигр", віджатий нашими мужніми пацанами. З електронікою, яка працює. Тепер я зможу ще більше потішитися. Готуйтеся окупанти. Вашою ж технікою будемо вас лупити", - сказав Віталій Кім.