Окупанти вже бояться цивільних: голова Миколаївської ОДА похвалився трофейним "Тигром" і розповів про ситуацію в регіоні (відео)

В окупантів українські захисники забрали багато техніки.
Російські війська, яких Путін відправив воювати проти України, несуть величезні втрати, мають дефіцит палива. А завдяки потужній відсічі ЗСУ, окупанти тепер бояться і поважають не лише українську армію, але й цивільних українців та тероборону.
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 6 березня.
"Сьогодні тихий день, і мені це не дуже подобається. Відчуваю, що орки почали поводитися агресивніше. Почали вони поважати не тільки армію, а й простих людей, тероборону. "Тигри" тепер супроводжують колони і спереду та ззаду, стріляють одразу, не підпускають. Бояться, загалом. Величезний дефіцит у них щодо палива. Ми двічі добре спустошили їхні запаси", - заявив він.
За його словами, з боку Херсона сьогодні українські бійці спробували зайти за спину росіянам. Утім, на жаль, окупанти збили 2 українських літаки у районі села Піски Миколаївської області.
"Була спроба входу через Кульбакине. Але було схоже, що це просто відволікають нас, переміщуються. Рухаються у напрямку Вознесенська та Южноукраїнська. Але ми бачимо, ми за вами стежимо!", - сказав він.
Натомість, Кім похвалився черговими результатами ЗСУ: "Сьогодні знову взяли багато техніки. Зараз їхатиме містом. Не стріляйте ніхто, можете глянути, скільки ми взяли всього".
За його словами, наразі тактика проста – виснажувати їхні сили.
"Вони на чужій землі, в них немає топлива, мотивації, підтримки. А у нас все це є. І ми будемо стояти тут довго. Спокійно рухаємось у бік перемоги", - зауважив голова ОДА.
Віталій Кім наприкінець сказав, що радий за Херсон, Каховку та інші міста та селища, за те, що люди вийшли і показали свою позицію.
"Таке відчуття, що ви їх скоро виженете та відновите контроль на своїй землі", - зауважив він.
Крім того, голова Миколаївської ОДА показав трофейний автомобіль "Тигр", який вдалося забрати у російських військових. Авто підігнали просто під Миколаївську ОДА.
"Тепер у мене є свій особистий трофейний "Тигр", віджатий нашими мужніми пацанами. З електронікою, яка працює. Тепер я зможу ще більше потішитися. Готуйтеся окупанти. Вашою ж технікою будемо вас лупити", - сказав Віталій Кім.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.