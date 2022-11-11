Окупанти вже евакуюють колаборантів з Нової Каховки, що на лівому березі

Лише нещодавно окупанти тікали на лівий берег, а тепер вже й звідти вивозять своїх поплічників.

Росіяни вивозять колаборантів з родинами з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині, розташованої на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений ССО України.

Так, 11 листопада працівникам окупаційної "адміністрації" повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані кудись у напрямку Арабатської стрілки.

Відомо, що загарбники планують евакуювати родини та самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної "адміністрації". Для цього окупанти виділили два автобуси.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен зрадник не уникне відповідальності й буде відповідати за свої діяння згідно з законом України", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська в Новій Каховці ще з жовтня готувалися до приходу ЗСУ. Так, вони заварювали каналізаційні люки через страх роботи "українських ДРГ".

Окрім того, окупанти почали "звільняти" від населення берегову лінію Дніпра в Новій Каховці і рити траншеї в межах 20-кілометрової зони.

11 листопада українські розвідники оголосили про повернення під контроль України Херсона.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, ворог удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі окупованого Криму.

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