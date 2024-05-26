Окупанти вже готуються до ударів F-16 по території РФ – авіаексперт

Експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський розповів, що росіяни вже готуються до ударів ЗСУ американськими винищувачами F-16 по території РФ. Він, зокрема зазначив, що наші пілоти, інженери та офіцери навчаються у багатьох країнах – готується глобальна програма, яка зможе суттєво збільшити авіапарк такими літаками.

Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Щодо того, як ми побачимо це, думаю, по тому, як діятиме російська авіація. Ми бачимо вже перші дзвіночки, коли Росія перевела все своє стратегічне озброєння у вигляді стратегічних бомбардувальників. Більша частина перевела до Оленьї (авіабаза на Кольському півострові - ред.), решта була розосереджена Далекому Сході. Росія вже розуміє, що скоро з'являться літаки, які зможуть завдавати суттєвих ударів. І ми бачимо далі більше риторики від наших західних партнерів", - зазначив він.

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Анатолій Храпчинський додав, що США зараз активно починають говорити про дозвіл на використання зразків західного озброєння територією РФ. Тому поява F-16, швидше за все, відразу ж означатиме, що Україні дозволили використовувати засоби західного озброєння територією РФ.

"Саме завдяки цим літакам ми зможемо побудувати комплексний підхід, "сіру" буферну зону на території Росії", - резюмував авіаексперт.

Нагадаємо, українські пілоти закінчили навчання на F-16 у США та направляються до Європи.

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