Окупанти вже не сплять: Гайдай розповів, як ЗСУ нищать росіян і тримають їх у напрузі

У Луганській області поблизу Лисичанська під смертельний вогонь потрапив ОМОН із Сахаліна, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими РФ.

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 липня.

"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - зазначив Гайдай.

За його даними, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

Також поблизу Лисичанська українські артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. Йдеться про загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну до України. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

Втім, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення. Упродовж 23 липня завдали чотири ракетні та один авіаудар.

"Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу. По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай розповів, що окупанти бояться артилеристів ЗСУ і більше не зберігають боєприпаси на складах.

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