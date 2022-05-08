Окупанти вже обороняються: у Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Окупанти вже обороняються: у Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ.

Крім того, окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 8 травня.

"На Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” з метою уточнення позицій наших військ", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти підтягнули 2 БТГ для наступу на Ізюмському напрямку на Харківщині.

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