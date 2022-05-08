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Окупанти вже обороняються: у Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

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Окупанти вже обороняються: у Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Операція об'єднаних сил / Facebook

На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ.

Крім того, окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 8 травня. 

"На Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” з метою уточнення позицій наших військ", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти підтягнули 2 БТГ для наступу на Ізюмському напрямку на Харківщині.

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