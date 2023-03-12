"Окупанти вже підлізли поруч": прикордонники розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські війські ведуть запеклі бої з російсько-окупаційними військами за місто-фортецю Бахмут.

У Бахмуті тривають важкі бої. Українські прикордонники розповіли, що вони продовжують мужньо тримати місто під своїм контролем.

Про це інформує ДПСУ.

"Стоїмо на позиції, тримаємо. Поруч вже окупанти підлізли. Нічого, ми тримаємося", - розповів один з бійців на оприлюдненому відео.

За словами ще одного воїна, найкращим варіантом буде, якщо окупанти "перестріляють один одного".

На кадрах видно, що наші захисники перебувають у важких умовах, але мужньо продовжують нести свою службу.

Бої за Бахмут

Російські сили продовжують наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях, але 11 березня не робили жодних підтверджених просувань у межах міста.

11 березня Пригожин заявив, що після ймовірного взяття Бахмута група "Вагнера" почне нову хвилю вербування і переформується в армію з ідеологічною складовою.

У Міноборони України заявили про загострену ситуацію в Бахмуті: ворог наступає і намагається прорвати українську оборону. Водночас ЗСУ роблять все можливе, аби не дати окупантам реалізувати свої плани.