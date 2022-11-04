Окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе - Резніков

Окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе, які Росії передав Іран. Росіяни били по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Як зазначається, окупанти використали в Україні практично всі іранські дрони-камікадзе. За словами Резнікова, Тегеран зобов'язався передати РФ до 2,4 тисячі безпілотників. Проте це не каже про те, що росіяни отримали всю партію.

"Зважаючи на те, що Іран постачає ці дрони ще й до інших країн для бойових дій, а зараз у них не все, так скажімо, спокійно, то ми маємо надію, що не всі зобов’язання іранська сторона виконає стосовно РФ. Плюс ізраїльські колеги знищили декілька заводів з виробництва цих дронів на території іншої країни, тому я думаю, що цих дронів буде менше", - наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що Ірану потрібна від Росії ядерна "допомога", яку вони можуть обміняти на дрони-камікадзе.

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