Окупанти вже розбиті: експерти пояснили, чому Україні необо'язково вступати до НАТО, щоб перемогти РФ

Україна вже довела свою перевагу над Росією й принизила її війська. Тепер росіянам доведеться витратити десяток років навіть на те, щоб повернути свою армію до того стану, що був до початку війни.

Про це пишуть у журналі Foreign Affairs наукові працівники американського університету Катона Джастін Логан та Джошуа Шифрінсон.

"Щоб винищувати окупантів і надалі, членство в НАТО необов’язкове, - пишуть науковці. - Оскільки досі західним союзникам Києва це не заважало надавати щедру допомогу. Але прийняття України до Альянсу чи навіть презентація графіку цього прийняття стануть для Путіна червоною ганчіркою".

Експерти вважають, що диктатор зробить усе, щоб умови, необхідні для прийняття, Україні виконати не вдалось. І оскільки до НАТО не приймають країни, що перебувають у стані активного воєнного конфлікту, це стане приводом для російського диктатора розтягнути війну на якомога довший строк.

Що відомо про вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Північноатлантичного Альянсу підтвердять перспективу вступу України до НАТО, а також узгодять багаторічний пакет військової допомоги для країни.

Столтенберг вважає, що під час саміту у Вільнюсі країни-члени НАТО покажуть своє чітке бачення майбутнього України в Альянсі. Для цього вони готуються узгодити багаторічну програму допомоги, яка гарантуватиме взаємодію між ЗСУ та НАТО. Йдеться про надання Україні 500 млн євро, спрямований на покриття базових потреб у вигляді палива та ліків, а також оборонних потреб, включно з військовими шпиталями.

Крім того, в Альянсі готуються оголосити про заснування Ради Україна-НАТО, призначеної для поліпшення політичних зв'язків із Києвом.

Президент Чехії Петр Павел розповів, чого чекати Україні від саміту НАТО. На його думку, після завершення війни з РФ перемовини щодо вступу до НАТО повинні початися якнайшвидше. Чеський лідер заявив, що очікує від засідання конкретного повідомлення щодо членства України у блоці. За його словами, Чехія зацікавлена в тому, щоб почати відповідні переговори щодо вступу України до НАТО після завершення війни з Російською Федерацією.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі кілька важливих рішень для України уже погоджено, зокрема, шлях до Альянсу "точно стане коротшим".

Водночас міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом НАТО. На його думку, Альянс сам зацікавлений, щоб Україна приєдналася до них, оскільки має бойовий досвід у протистоянні проти РФ.

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