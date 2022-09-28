Окупанти вже тиждень атакують Одесу "мопедами": Жданов пояснив, чому так називають іранські дрони

Військовий експерт Олег Жданов в огляді оперативної обстановки на війні 28 вересня розповів, що російські окупанти вже тиждень атакують Одесу дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", а також пояснив, чому їх називають "мопедами".

За даними Жданова, українські військові на слух визначають, звідки і куди може прямувати цей безпілотник, та орієнтують засоби ППО.

Про це експерт розповів в ефірі власного YouTube-каналу.

"Вже тиждень триває атака на місто Одеса за допомогою "мопедів". Це вже отримав прізвисько чи народну назву іранський безпілотник "Shahed-136". Росіяни чомусь його називають "Герань-2", але ми розуміємо, що йдеться саме про іранський безпілотник. Так от, за свій звук мотора його вже в народі прозивають "мопед". Його дуже добре чутно", – пояснив Жданов.

"До речі, застосовують навіть… Слухають і для того, щоб зорієнтувати засоби ППО, повідомляють, з якого боку чутно звук. Він доволі тихохідний. Одразу ж на цей район наводяться засоби ППО і його шукають. Якщо вони його знаходять, вони його досить успішно збивають", – додав військовий експерт.

Він також послався на слова очільника Одеської ОВА Сергія Марченка про те, що в регіоні вже є досвід боротьби з цими "мопедами", і вона достатньо успішна й ефективна.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що дрон "Shahed-136" можна розпізнати за характерним звуком під час польоту, схожим на звук мотора мопеда чи бензопили.

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