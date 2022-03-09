Окупанти вже завели на територію України майже всіх, кого збирали для вторгнення - Зеленський

Окупанти вже завели на територію України майже всіх, кого збирали для вторгнення - Зеленський

Сьогодні, 9 березня, триває вже 14-й день війни Росії проти нашої держави.

Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну.

Про це 9 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Але й масштаб нашої відповіді максимальний. І це два різних слова максимальний. У них і у нас. У них тільки техніка по-максимуму, у нас до техніки ще й наш народ. На висоті. У них тільки накази, наступи, вбивати, знущатися, а у нас ще реальне бажання мільйонів українців перемогти, захиститись, очистити свою державу", - заявив очільник нашої держави.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 14-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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