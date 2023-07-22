Окупанти взяли паузу: Гуменюк розповіла, що це означає

Ніч проти 22 липня видалася порівняно спокійною щодо російських атак - у порівнянні кількома попередніми ночами. Армія РФ взяла певну паузу.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників. Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Shahed" у нашій зоні відповідальності", - розповіла Гуменюк.

За її словами, інформація, зокрема стосується портової інфраструктури. Адже активність спостерігається в акваторії Чорного моря в напрямку узбережжя.

Сили оборони цієї ночі відпрацювали по ворожих цілях, які були спрямовані через Миколаївську область до центру України. Так, три ворожі дрони було знищено над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, а ще два - над Дніпропетровщиною.

"Це невеличка хвиля "Shahed", яка більше була спрямована на розвідування реагування сил протиповітряної оборони", - пояснила представниця ЗСУ.

Нагадаємо, протягом останніх чотирьох діб Одеса та область потерпали від ворожих масованих обстрілів. Приміром, лише вдень 21 липня росіяни атакували Одеську область сімома ракетами. Окупанти гатять і по портовій інфраструктурі, і по зернових терміналах.

До слова, окупанти щільно взялися за Одещину після обстріл Кримського моста та виходу Росії із "зернової угоди". . Російська влада відверто заявила, що атакуватимуть два українських міста - Одесу та Миколаїв.

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