Окупанти взяли під вогневий контроль дорогу Бахмут-Соледар: Арестович повідомив, що там відбувається

Ворог прагне захопити Соледар, оточити і примусити ЗСУ відійти, або закрити їх у котел і там знищити.

Російські війська взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Є напівохоплення міста (Соледара – ред.). Якщо подивитися відкриті джерела, то звучить це приблизно так: східні околиці ­– таки так, під противником, але центр, північний захід і південний захід тримаються", – сказав радник ОП.

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"Завдання противника – півохопленням захопити місто, оточити і примусити наші війська відійти, або закрити їх у котел і там знищити, примусити до здавання в полон", – додав він.

"Із неприємностей – на півдні дорога Бахмут-Соледар під вогневий контроль противника потрапила. Це означає, що вони можуть обстрілювати наші машини, які ідуть, і це ускладнює забезпечення міста (Соледара – ред.). Ситуація досить неприємна. Завдання противника – прорватися на Красну Гору, на Парасковіївку і далі на ділянку, яка веде до Слов’янська. А з півночі вони хочуть радісно вистрибнути і відрізати Соледар від доріг, які ведуть на захід, Васюківку і так далі", – описав ситуацію Арсетович.

Нагадаємо, раніше цього ж дня бійці ЗСУ-захисники Бахмута повідомили, що там ворог проводить штурми, а в Соледарі тривають важкі бої. До Соледара окупанти перекинули додаткову живу силу.

У британській розвідці попередили раніше, що російські загарбники намагаються захопити Соледар, щоб оточити Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що зарано говорити про те, що із можливим захопленням Соледара створюється серйозна загроза оточення Бахмута.

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