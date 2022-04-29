Окупанти взяли в полон британців, які намагалися евакуювати матір з дітьми

У Запорізькій області російські військові взяли в полон двох британців, які надавали гуманітарну допомогу в Україні.
Двоє британців намагалися допомогти матері з двома дітьми виїхати з населеного пункту, який перейшов під контроль російських загарбників, однак на блокпосту їх зупинили окупанти.
Про це пише ВВС з посиланням на співзасновник мережі благодійних організацій, які працюють в Україні Домініка Бірна.
Зазначається, що російські військові зупинили британців на блокпосту. Подальша доля цих людей наразі не відома.
Жінка, яка чекала допомогу британців, аби виїхати з захопленого ворогом міста, отримала від волонтерів дивне повідомлення. Після цього до її будинку вдерлися російські військові.
Бірн розповідає, що військові кричали на жінку, звинувачуючи її в "допомозі британським шпигунам".
Наразі британських дипломатів повідомили про те, що сталося, однак жодних офіційних заяв поки немає.
Нагадаємо, раніше російські військові захопили в полон британців Шона Піннера та Айдена Асліна. На російському ТВ вони попросили обміняти їх на проросійського політика Віктора Медведчука.
Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що рішення про обмін двох британських бійців вирішуватиме лише Київ.
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