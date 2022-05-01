Окупанти взяли в полон водія автобуса, який евакуйовував людей з Попасної – голова ОВА

Окупанти взяли в полон водія автобуса, який евакуйовував людей з Попасної – голова ОВА

Російські військові продовжують чинити свавілля. Зокрема, вони взяли в полон водія автобуса, який допомагав попаснянам виїхати до безпечного місця.

Михайло Панков щодня евакуйовував жителів Попасної та привозив їм гуманітарну допомогу. Чоловік ризикував своїм життям та раніше неодноразово потрапляв під обстріли.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Дякувати Богу, він живий. Але орки тепер тримають його в полоні. Михайло Панков - звичайний вчитель історії Врубівської школи щодня протягом багатьох тижнів допомагав попаснянам виїхати в безпеку, іншим привозив харчі, сам неодноразово потрапляв під обстріли, але цього разу не пощастило. Він щодня йшов на ризик заради інших. Ми зробимо все можливе для його визволення!" - йдеться в повідомленні.

Гайдай додав, що окупанти також заволоділи шкільним автобусом, яким кермував водій. Голова ОВА попередив, що окупанти можуть використовувати авто для того, аби робити чергові провокації.

Нагадаємо, в останній день квітня 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини. Ще 12 будинків було обстріляно окупантами, Золоте-3 зруйноване на 70%, ворог штурмує Оріхове.

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