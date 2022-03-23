Окупанти взяли в заручники літнього батька директорки мелітопольських видань і вимагають її повернення в місто

Чоловік, який нещодавно переніс інсульт, тепер у заручниках.

Зранку, 23 березня, окупанти вдерлися до будинку відомої мелітопольської журналістки, директорки видання "Главная газета Мелитополя" та онлайн-медіа "Ріа-Мелітополь", члена НСЖУ Світлани Залізецької і провели там обшук. Не знайшовши там журналістки, вони взяли у заручники її 76-річного батька.

Про це журналістка повідомила голові Національної спілки журналістів України Сергієві Томіленку.

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"Передають через знайомих у місті, що вимагають аби особисто з’явилася до них і лише за цієї умови дадуть свободу моєму батьку, старому чоловіку, який нещодавно переніс інсульт", – зазначила у коментарі НСЖУ Світлана Залізецька.

Журналіст з міркувань безпеки певний час тому виїхала з Мелітополя, але продовжує активну діяльність свого інформаційного сайту "Ріа-Мелітополь" для об’єктивного інформування про російську окупацію.

Світлана Залізецька зазначає, що у неї була розмова із проголошеною окупантами "новою керівницею" Мелітополя, депутатом міської ради Галиною Данильченко. "Вона мені розповідала про те, яка кар’єра чекає на мене у Москві, що треба мирно співпрацювати", – розповіла журналіст.

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