Окупанти, яких тимчасово вивели з України, не бажають повертатися на війну - Генштаб

Російські окупанти, яких вивели з України на відновлення боєздатності, не бажають повертатися на війну.
Військових злочинців РФ, які відмовляються йти на війну, в Росії притягають до відповідальності.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.
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