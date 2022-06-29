Окупанти, яких тимчасово вивели з України, не бажають повертатися на війну - Генштаб

Окупанти, яких тимчасово вивели з України, не бажають повертатися на війну - Генштаб

Російські окупанти, яких вивели з України на відновлення боєздатності, не бажають повертатися на війну.

Військових злочинців РФ, які відмовляються йти на війну, в Росії притягають до відповідальності.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.

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