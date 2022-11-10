Окупанти, ймовірно, готують ЗСУ пастку в Херсоні: Жданов розповів, що планують росіяни

Жданов припускає, що окупанти хочуть завести ЗСУ у пастку на Херсонщині. Однак їхні плани можуть з тріском провалитися.
Військовий експерт Олег Жданов прогнозує для ЗСУ пастку в Херсоні після нібито відходу окупантів з міста.
Про це йдеться на YouTube-каналі УНІАН.
"Я це називаю "операція під чужим прапором". Спецназ і десант (переодягнені в цивільну форму) роблять довготривалі вогневі точки в житлових масивах і будуть чинити опір. На камеру це буде все знято, що нібито цивільні люди чинять опір Збройним Силам України", — припускає Жданов.
Однак, за його словами, це лише плани росіян, а як буде насправді — стане зрозуміло згодом.
"Питання в тому чи будемо ми брати Херсон в лоб чи не будемо. Я думаю, що ні. Я думаю, що наш Генеральний штаб знайде, як завжди, який-небудь хитрий план по взяттю Херсона. Давайте дійдемо до Херсона і далі подивимося як будуть розвиватися події. Поки ще ми рухаємося, ми на правильному шляху. У нас, правда, темп дуже слабенький. Але, слава Богу, що він є", — сказав Жданов.
Нагадаємо, у британській розвідці прокоментували ймовірний відхід окупантів до лівого берега Херсонщини. Зазначається, що російські війська будуть вразливими під час перетину Дніпра. Націмовірніше, відхід окупантів триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію довкола деокупації єдиного великого українського міста, захопленого росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення.
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