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Окупанти, ймовірно, готуються до "жесту доброї волі": Федоров вказав на перші дзвіночки 

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти, ймовірно, готуються до "жесту доброї волі": Федоров вказав на перші дзвіночки 

Міський голова Мелітополя Іван Федоров

Російські офіцери евакуюють свої сім'ї із Токмака та Молочанська, за даними українського мера.

На Мелітопольському напрямку окупанти почали активно вивозити органи так званної "влади".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

А декілька днів тому, за словами мера Мелітополя, російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї із окупованих території. Зокрема, із Токмака і Молочанська.

"Панікують з кінця літа, але останніми днями чогось особливо", - розповів Федоров.

Він додав, що станом на зараз окупаційна "влада" перейшла до закладів "освіти". Вони вивозять школи, училище, технікум.

"Вчора ввечері (3 жовтня - ред.) оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно не добре", - наголосив Федоров.

Раніше повідомляли, що російські окупанти навколо Токмака Запорізької області заливають окопи бетоном і будують нові лінії оборони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гарячі новини з фронту! Зведення Генштабу ЗСУ на ранок 4 жовтня

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Дата публікації
Перегляди
11к
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