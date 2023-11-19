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Окупанти, ймовірно, готуються до жесту доброї волі із лівобережжя: у Херсонській ОВА назвали ознаку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти, ймовірно, готуються до жесту доброї волі із лівобережжя: у Херсонській ОВА назвали ознаку

Російські військові

Окупанти під'їжджають до закинутих будинів на вантажівках, щоб побільше вкрасти.

На території тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області фіксуються масові факти мародертсва окупантами. Це може свідчити, що вони тут ненадовго. 

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону у неділю, 19 листопада. 

"Є випадки, коли підʼїжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають та загружають все підряд. Таким чином вони показують місцевим, що вони тут ненадовго і в скоро будуть тікати", - розповів він.

Нагадаємо, 17 листопада пресслужба морської піхоти підтвердили закріплення ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Там повідомили, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро. 

За даними Інститут вивчення війни, українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра та перекидають туди додаткові сили. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 8:00 19 листопада. Нічна атака і ранкові вибухи в Херсоні

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Дата публікації
Перегляди
878
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