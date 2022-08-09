Окупанти йшли на штурм в районі Спірного і наступали у напрямку Бахмута: Генштаб про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 серпня.

На Донецькому напрямку росіяни, за підтримки авіації, намагаються вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Щоб скувати дії наших підрозділів та не допустити перегрупування, ворог продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення. Веде перегрупування підрозділів Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам’янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіаудар біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки в районах Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Торецька, Яковлівки, Білогорівки, Покровськго, Кодеми та Майорська.

Загарбники завдали авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.

Ворог пішов на штурм в районі Спірного. Окупанти потрапили під кинджальний вогонь українських воїнів та хаотично відступили.

Росіяни намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко втекли. Втрати ворога уточнюються.

Також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут. Проте успіху не мав і відійшов.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого. Але також успіху не мав і з втратами відійшов. Противник має частковий успіх в напрямку села Вершина.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Авдіївки, Пісків, Невельського, Нетайлового, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдали авіаударів біля Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мав.

Нагадаємо, у Росії назвали кількість постраждалих внаслідок вибуху на військовому аеродромі в Криму.

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